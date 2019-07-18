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Atletico Madrid, Mario Hermoso'yu renklerine bağladı

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, Espanyol'da forma giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Mario Hermoso'yu transfer etti.

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Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Espanyol Kulübü ile varılan anlaşmanın ardından Hermoso ile 5 sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Son iki sezondur Espanyol formasını giyen İspanyol futbolcu Hermoso, Atletico Madrid'in yaz dönemindeki 8. transferi oldu.

Diego Godin, Lucas Hernandez, Juanfran Torres gibi geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan defans oyuncularının ayrılmasının ardından bu futbolcuların boşluklarını doldurmaya çalışan Atletico Madrid, savunma hattını güçlendirmek için Kieran Trippier, Felipe Monteiro ve Renan Lodi'yi de almıştı.

(AA)

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