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Spor

Atletico Madrid öldü öldü dirildi! Osasuna'yı son 10 dakikada devirdi

İspanya La Liga'nın zirvesinde, Süper Lig'e benzer bir çekişme yaşanıyor. 37. haftaya lider giren Atletico Madrid, 1-0 geriye düştüğü Osasuna karşısında galibiyeti son 10 dakikada bulduğu gollerle kazandı ve son haftaya lider girmeyi başardı.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:04 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 22:04
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Atletico Madrid ise evinde Osasuna ile oynadığı maçta çok zorlandı. Osasuna, 76. dakikada Budimir'in golüyle öne geçerken, Atletico Madrid'e beraberliği getiren golü 82. dakikada Renan Lodi kaydetti. Sezonun kader adamlarından Luis Suarez, 89. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi ve liderliğe taşıdı.Öte yandan Atletico Madrid'in 59. dakikada bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

San Mames deplasmanında Bilbao'yu 1-0 yenen Real Madrid ise, Atletico Madrid'in son hafta puan kaybetmesini bekleyecek.. Real Madrid'e galibiyeti getiren gol, 68. dakikada Nacho'dan geldi.

Bu sonuçların ardından Atletico Madrid puanını 83 yaptı ve son haftaya lider girdi, Real Madrid ise 81 puanla 2. sırada yer aldı. Celta Vigo'ya yenilen Barcelona ise 76 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışına veda etti.

La Liga'nın son haftasında Real Madrid evinde Villarreal'i konuk edecekken, Atletico Madrid deplasmanda Valladolid ile karşılaşacak.

LA LIGA PUAN DURUMU

(83) Atletico Madrid

(81) Real Madrid

(76) Barcelona

LA LIGA'NIN SON HAFTASI

Real Madrid - Villarreal

Valladolid - Atletico Madrid

LA LIGA'DA 37. HAFTA SONUÇLARI

Alaves 4-2 Granada

Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid

Atletico Madrid 2-1 Osasuna

Barcelona 1-2 Celta Vigo

Betis 1-0 Huesca

Cadiz 1-3 Elche

Getafe 2-1 Levante

Real Sociedad 4-1 Valladolid

Valencia 4-1 Eibar

Villarreal 4-0 Sevilla

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