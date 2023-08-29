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Spor

Atletico Madrid, Vallecano'yu ezdi geçti!

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Vallecano'yu 7-0 mağlup etti.

29 Ağustos 2023 Salı 00:39 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Vallecano'yu ezdi geçti!
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İspanya La Liga'nın 3. haftasınfa Atletico Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk oldu.

Campo de Futbol de Vallecas'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 7-0'lık skorla kazanarak adeta gövde gösterisi yaptı.

Karşılaşmada gol perdesini 2. dakikada Griezmann açarken Atletico'nun diğer gollerini 16'da Depay, 36'da Molina, 73 ve 84'de Morata, 79'da Angel Correa ile 86'da Llorenta kaydetti.

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, maçın 76. dakikasında oyuna dahil olarak 17 dakika sahada kaldı.

Atletico Madrid bu sonuçla 7 puana yükselerek zirvede yer alan Real Madrid'i takibini sürdürdü. Rayo Vallecano ise 6 puanda kaldı.

Simeone'nin öğrencileri bir sonraki hafta Sevilla'yı ağırlarken Rayo Vallecano ise Betis'e konuk olacak.

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