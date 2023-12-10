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Spor

Atletico Madrid zirve yarışını sürdürüyor!

İspanya La Liga 16. haftasında Atletico Madrid ile Almeria kozlarını paylaştı. Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid, karşılaşman ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip ayrıldı.

10 Aralık 2023 Pazar 18:16 - Güncelleme:
Atletico Madrid zirve yarışını sürdürüyor!
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İspanya La Liga 16. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid ile Almeria karşı karşıya geldi. Estadio Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 2-1 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Alvaro Morata ile 22. dakikada Angel Correa kaydetti. Almeria'nın tek golü 62. dakikada Leonardo Baptistao'dan geldi.

Ev sahibi Atletico Madrid'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü karşılaşmada süre alamadı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 34 yaparak zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip Almeria 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Atletico Madrid, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Almeria, sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.

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