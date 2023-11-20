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Spor

Atletico Madrid'de hedef Vlahovic!

La Liga takımlarından Atletico Madrid, golcü transferi için harekete geçti. İspanyol ekibinin, Juventus'ta forma giyen Sırp yıldız Dusan Vlahovic için İtalyan kulübüne teklif götüreceği iddia edildi.

20 Kasım 2023 Pazartesi 19:44 - Güncelleme:
Atletico Madrid'de hedef Vlahovic!
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Hücum hattını güçlendirmek isteyen Atletico Madrid, rotasını İtalya'ya çevirdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Atletico Madrid, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'e talip oldu.

İspanyol devinin, Vlahovic için İtalyan kulübüne 50 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

Ayrıca Atletico Madrid'in, Juventus'un bu teklifi az bulması halinde oyuncu takasını da gündemde tutuyor.

MORATA, VLAHOVIC TAKASI

Haberde, Atletico Madrid'in Vlahovic için yapılan teklifi az bulması halinde takas teklifine gidebileceği de ifade edildi. İspanyol kulübünün, Juventus'un eski futbolcusu Alvaro Morata'yı takasta kullanabileceği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Juventus formasıyla bu sezon 10 maça çıkan 23 yaşındaki golcü Vlahovic, bu karşılaşmalarda takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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