Atletico Madrid'de hedef Vlahovic!

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Atletico Madrid, rotasını İtalya'ya çevirdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Atletico Madrid, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'e talip oldu.

İspanyol devinin, Vlahovic için İtalyan kulübüne 50 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

Ayrıca Atletico Madrid'in, Juventus'un bu teklifi az bulması halinde oyuncu takasını da gündemde tutuyor.

MORATA, VLAHOVIC TAKASI

Haberde, Atletico Madrid'in Vlahovic için yapılan teklifi az bulması halinde takas teklifine gidebileceği de ifade edildi. İspanyol kulübünün, Juventus'un eski futbolcusu Alvaro Morata'yı takasta kullanabileceği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Juventus formasıyla bu sezon 10 maça çıkan 23 yaşındaki golcü Vlahovic, bu karşılaşmalarda takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.