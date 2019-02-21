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Atletico Madrid'den Ronaldo'ya Şampiyonlar Ligi cevabı

Atletico Madrid, Juventus maçında taraftaralra dönerek '5 tane Şampiyonlar Ligi kupam var' diyen Cristiano Ronaldo'ya Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'dan cevap geldi.

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Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in Juventus'u sahasında 2-0 yendiği maçta Cristiano Ronaldo ve ev sahibi takım taraftarları arasında yaşanan diyalog dikkat çekmişti.

Atletico Madrid taraftarları Ronaldo için ''Vergi çalsana Ronaldo'' tezahüratlarında bulunduktan sonra yıldız futbolcu, tribünlere dönerek ''5'' hareketi yapmış ve 5 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazandığını belirtmişti.

''5 DEĞİL 3 ŞAMPİYONLUĞU VAR''

2-0'lık galibiyetin ardından Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ise Ronaldo'nun bu hareketin cevap verdi. Enrique Cerezo, ''Ronaldo'nun 5 değil, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Bizimle oynadığı iki finalde haksızlıklarla kupayı kazandı. O iki kupa sayılmaz.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)

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