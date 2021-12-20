Attila Szalai de yolcu! İtalyan devi 'Macar van Dijk' için devreye girdi

20 Aralık 2021 Pazartesi 23:28 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 23:33

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı defans oyuncusu Attila Szalai'nin talipleri artmaya devam ediyor. Son olarak Serie A ekiplerinden Napoli'nin 23 yaşındaki Attila Szalai'yi gündemine aldığı iddia edildi. Öte yandan İtalya basınında Szalai için, 'Macar Van Dijk' ifadesi kullanıldı.

NAPOLI, ATTILA SZALAI'Yİ GÜNDEMİNE ALDI

Calciomercato'da yer alan habere göre; Kostas Manolas'ın Olympiakos ile anlaşmasının ardından yeni bir savunmacıya ihtiyacı olan Napoli, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde İngiliz devi Chelsea'nin de futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.

ATTILA SZALAI İÇİN VAN DIJK BENZETMESİ

Haberde 23 yaşındaki savunmacı Attila Szalai için "Macar van Dijk" denilirken, "Modern ve zarif savunmacı, fiziksel olarak çok güçlü. Liverpool'un defansı olan Virgil van Dijk ile karşılaştırılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Fenerbahçe ile 24 maça çıkan Attila Szalai'nin sarı-lacivertli takımda 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.