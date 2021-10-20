Star.com.tr 20 Ekim 2021 Çarşamba 20:01 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 20:01

Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai için bir Avrupa devi daha devreye girdi. İspanyol basınından Estadio Deportivo'ya göre Sevilla, Attila Szalai için sarı lacivertli kulübe teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

ATTILA SZALAI AVRUPA YOLCUSU

Macaristan milli takımının oyuncusu Attila Szalai için Sevilla teklif yapmaya hazırlanıyor. Sevilla'nın savunma oyuncusu Jules Kound'u Chelsea'ye satmayı planlaması üzerine aradığı alternatifi Türkiye'de buldu. İspanyol kulüp sarı lacivertlilerin genç savunma oyuncusunu kadroya katma planları yapıyor. Chelsea, Jules Kound'u sezon başında da kadrosuna katmak istedi ancak Sevilla yüksek bonservis isteyince İngiliz kulüp transferi tamamlayamadı. Kound'un sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. İngiliz kulüp transferde bir kez daha harekete geçti. Transferin tamamlanması halinde ise Sevilla, Attila Szalai için Fenerbahçe'ye teklifte bulunacak.

ATTILA SZALAI'NİN PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO

Dünyanın önde gelen spor sitelerinden Transfermarkt, Attila Szalai için piyasa değeri olarak 11 milyon euro bonservis belirledi. Apollon Lemesu takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Macar stoper 2 milyon euro bonservis ile takıma katılmıştı.