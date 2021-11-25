Star.com.tr 25 Kasım 2021 Perşembe 10:52 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:54

Attila Szalai'nin Fenerbahçe'den Chelsea'ye transferinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

CHELSEA'DA HEDEF ATTILA SZALAI

Maviler'in teknik direktörü Thomas Tuchel, stoperleri Antonio Rudiger, Andreas Christensen ve Thiago Silva'nın sezon sonunda bitecek kontratları nedeniyle şimdiden yeni bir savunma oyuncunun kadroya katılmasını istiyor. Chelsea'nin ocak ayında yapacağı stoper takviyesi için transfer listesinin başında Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai bulunuyor.

SZALAI'NİN MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; bir Chelsea kaynağı Szalai'nin en önemli transfer hedefi olarak ortaya çıktığını ve olası bir anlaşma için şimdiden görüşmelerin yapıldığını söyledi. Szalai'nin bağlı bulunduğu menajerlik şirketi ROGON'un yetkilileriyle, Chelsea'nin yöneticileri geçen hafta Londra'da bir araya geldi.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Macar futbolcunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Macaristan Milli Takımı formasıyla 23 maça çıkan Szalai bu sezon Avrupa Ligi'nde ise dört maç oynadı. 23 yaşındaki stoper, geçen ay Wembley'de ülkesinin İngiltere'ye karşı 1-1 berabere kaldığı Dünya Kupası eleme maçında da forma giymişti.