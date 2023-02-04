İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2023 Cumartesi / 14 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8383
  • EURO
    20,3282
  • ALTIN
    1128.47
  • BIST100
    4997.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Augsburg evinde Mergim Berisha ile kazandı
Spor

Augsburg evinde Mergim Berisha ile kazandı

Augsburg, Almanya Bundesliga'nın 19. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Bayer Leverkusen'i Mergim Berisha'nın golüyle 1-0 yendi.

4 Şubat 2023 Cumartesi 00:33 - Güncelleme:
Augsburg evinde Mergim Berisha ile kazandı
ABONE OL

Bundesliga'nın 19. hafta mücadelesinde küme düşmeme mücadelesi veren Augsburg, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti.

WWK Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Augsburg, Mergim Berisha'nın golüyle 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarının başında 55. dakikada Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg forması giyen Mergim Berisha takımına galibiyeti getiren isim oldu. Berisha, takımıyla bu sezon çıktığı 13. maçta 6. golünü kaydetmeyi başardı.

Bu sonuçla 21 puana yükselirken Bayer Leverkusen ise 24 puanda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.