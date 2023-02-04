Augsburg evinde Mergim Berisha ile kazandı

Bundesliga'nın 19. hafta mücadelesinde küme düşmeme mücadelesi veren Augsburg, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti.

WWK Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Augsburg, Mergim Berisha'nın golüyle 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarının başında 55. dakikada Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg forması giyen Mergim Berisha takımına galibiyeti getiren isim oldu. Berisha, takımıyla bu sezon çıktığı 13. maçta 6. golünü kaydetmeyi başardı.

Bu sonuçla 21 puana yükselirken Bayer Leverkusen ise 24 puanda kaldı.