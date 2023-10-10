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Spor

Aurelio De Laurentiis: Luis Enrique beni ikna edemedi

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Luis Enrique ile görüştüklerini ancak takımın başına getirmekten vazgeçtiğini söyledi.

10 Ekim 2023 Salı 20:17 - Güncelleme:
Aurelio De Laurentiis: Luis Enrique beni ikna edemedi
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Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, flaş bir açıklama yaptı.

Laurentiis, Luis Enrique ile görüştüklerini ancak takımın başına getirmekten vazgeçtiğini açıkladı.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis yaptığı açıklamada, "Birkaç teknik direktörle görüştüm. Bunlardan biri Thiago Motta'ydı ama o istemedi." dedi.

Luis Enrique ile ilgili de konuşan Başkan, "Luis Enrique'yi aradım. İyi ki PSG'ye gitti. Bakın sonuçlarını görüyorsunuz. Onunla 3 gün boyunca görüştük ama beni takımımın başına gelmesi için ikna edemedi." ifadelerini kullandı.

  • Napoli Başkanı
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