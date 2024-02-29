Aurelio de Laurentiis'den Osimhen açıklaması!

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Laurentiis yaptığı açıklamada, "Osimhen, Napoli'nin sahip olduğu iyi oyunculardan biri. Edinson Cavani, Higuain, Lavezzi, Mertens gibi birçok efsanemiz vardı. Osimhen çok iyi bir oyuncu. Napoli'ye aşık olup kalan birçok oyuncu var. Marek Hamsik 11 yıl oynadı. 8 yıl kalan oyuncu da var." dedi.

Dev kulüplerin ilgisi olduğunu söyleyen Napoli başkanı, "Real Madrid, PSG, Arsenal, Manchester City, Chelsea gibi takımlar oyunculardan etkilenebilir. Bu takımların oyuncuları alacak paraları da var. Dolayısıyla gitmek isteyeni durduramazsınız." ifadelerini kullandı.

Serbest kalma maddesinin ne kadar olduğu ile ilgili gelen soruya Laurentiis, "Bir serbest kalma maddesi var. Bu çok büyük bir rakam. "Bizim için para en son konu. Geçmişte olduğu gibi her zaman çok iyi transferler yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz."" şeklinde cevap verdi.

Daha önce İtalyan basınında Osimhen'in serbest kalma maddesinin 130 milyın euro olduğu iddia ediliyordu.