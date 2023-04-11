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Spor

Austin Reaves: Lakers'ta olmak istiyorum

Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, kariyerinin geri kalanını Lakers'ta geçirmek istediğini söyledi.

11 Nisan 2023 Salı 16:22 - Güncelleme:
Austin Reaves: Lakers'ta olmak istiyorum
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Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, tüm kariyeri boyunca Lakers'ta oynamak istediğini söyledi.

İkinci sezonunda büyük bir patlama yapan Reaves, derin bir playoff maratonunda bulunmayı umut eden sağlam bir Lakers takımında ilk beşe girmeyi başaran oyunculardan biri olmuştu.

The Athletic'ten Shams Charania'ya konuşan Reaves, 2021-22 sezonunda takıma katıldığından beri gördüğü onca dramaya rağmen, Lakers'ta olmaktan gurur duyduğunu ve kariyerinin geri kalanında LA'de kalmak istediğini açıkladı:

"Lakers'ta olmak istiyorum. Bana ilk fırsatımı veren onlardı. Çocukken büyük bir Lakers ve Kobe hayranıydım, yani doğruyu söylemek gerekirse yalnızca Lakers organizasyonu için oynayabilmek bile çok özel bir şey. Bu yüzden umarım bu işi çözebiliriz ve kariyerimin sonuna dek burada kalabilirim."

Son 12 maçta Reaves, %45.2 üçlük isabeti de dahil olmak üzere 19.5 sayı ve 5.8 asist ortalamaları yakalamıştı.

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