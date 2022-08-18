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Spor

Austria Wien - Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Avusturya'nın Austria Wien takımına konuk oluyor. Austria Wien - Fenerbahçe maçının canlı skor takibini Star.com.tr'den yapabilirsiniz.

18 Ağustos 2022 Perşembe 21:40 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Austria Wien ile karşı karşıya geliyor. Viola Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayan Austria Wien - Fenerbahçe maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetiyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

AUSTRİA WİEN: 0 - FENERBAHÇE: 1
GOL: Dk. 8 Joshua King (Fenerbahçe)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Austria Wien: Früchtl, Galvao, Huskovic, Mühl, Wustinger, Braunöder, Ranftl, Fischer, Fitz, Martins, Koumetio.

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, İsmail, Alioski, Rossi, King, Serdar Dursun

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