UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Austria Wien ile karşı karşıya geliyor. Viola Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayan Austria Wien - Fenerbahçe maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetiyor.
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...
AUSTRİA WİEN: 0 - FENERBAHÇE: 1
GOL: Dk. 8 Joshua King (Fenerbahçe)
Takımların ilk 11'leri şöyle:
Austria Wien: Früchtl, Galvao, Huskovic, Mühl, Wustinger, Braunöder, Ranftl, Fischer, Fitz, Martins, Koumetio.
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, İsmail, Alioski, Rossi, King, Serdar Dursun