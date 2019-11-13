Avcı, 3 yıldızın biletini kesecek
Başkan Ahmet Nur Çebi, transfer hazırlıkları için yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ’a tam yetki verdi.
- Star Spor
İkili teknik direktör Abdullah Avcı ile toplantı yapıp alınmasını istediği oyuncular ve gidecekler konusunu görüşecek. Avcı’nın devre arasında Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Enzo Roco’nun gönderilmesini talep edeceği ifade ediliyor.
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