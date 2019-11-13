Avcı, 3 yıldızın biletini kesecek

İkili teknik direktör Abdullah Avcı ile toplantı yapıp alınmasını istediği oyuncular ve gidecekler konusunu görüşecek. Avcı’nın devre arasında Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Enzo Roco’nun gönderilmesini talep edeceği ifade ediliyor.