TM Dijital Haber Merkezi | Emre KACAN

Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş'ın başına geçen eski Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah beyazlı takımdaki ilk lig maçında şoka uğradı. Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'una karşı deplasmanda 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Beşiktaş, rakip kaleye de 90 dakika boyunca sadece 3 şut yollayabilmişti. Taraftarların büyük umutlar beslediği 56 yaşındaki teknik adam, bu kötü sonucun ardından radikal kararlar almaya karar verdi.

İLK NEŞTER BEKLERE

Sivasspor maçındaki oyunu kendisi de beğenmeyen Abdullah Avcı, Şenol Güneş'in oyununa adapte olmuş takımı alıştıra alıştıra kendi sistemine geçirme düşüncesinden vazgeçti ve neşteri vurmaya karar verdi. Başakşehir'deki oyun sisteminde de bek oyuncularının önemi bilinen Avcı, Beşiktaş'ta değişime ilk olarak bu mevkiden başlayacak. Sağ ve sol beke yeni transferler Douglas ve Rebocho monte edilecek. İlk kesik yiyen isim ise Caner Erkin olacak. Sivasspor maçında iki bekin toplamda 1 orta açması başarılı teknik adamı bu kararı almaya itti.

KARIUS VE BURAK HAVAYI DEĞİŞTİRECEK

Bek oyuncularının değişimi ve Vida-Luiz ikilisinin uyumunun yanı sıra sakatlıktan dönecek olan Karius ile birlikte savunma hattının oturacağını düşünen Abdullah Avcı, Burak Yılmaz'ın sakatlığını atlatması ve forvete olası takviyenin yapılmasıyla birlikte bambaşka bir takım oluşacağını düşünüyor. Yakın çevresine iddialı sözler sarfeden Avcı, "İşte benim takımım o zaman oluşacak ve birlikte oynama alışkanlığı sağlanınca ligin tozunu attıracak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.