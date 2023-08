Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası sona erdi

Avrupa Triatlon Şampiyonası'nın Balıkesir'de gerçekleştirilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şunları ifade etti:

"Güzel bir organizasyon oldu. Avlu Yaşam Merkezimizde böyle bir organizasyonda sporcularımızı ve misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyduk. Şehrimizde bir hafta boyunca oteller tamamen doldu. Balıkesir artık kabuğunu tamamen yırttı. Dünyanın her yerinden her alanda organizasyona ev sahipliği yapabilecek düzeye geldi. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Türkiye Triatlon Federasyonuna teşekkür ediyorum. Ben de yönetim kurulu üyesiyim. Burada Türkiye'nin her yerinden sporcularımız da yarıştı. Böyle zorlu bir yarışta Türk sporcuların da yer alması bize umut veriyor."

Yarışların sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren triatletler ödüllendirildi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şu şekilde:

Elit Erkekler: Burçak Özer, Roman Lysenko, Zülfü Karabulut

Elit Kadınlar: Elif Or

Genç Erkekler: Paşa Pendik, Fedir Bezlepkin, Emirhan Çakır

Genç Kadınlar: Çemre Çivelek

Yıldız Erkekler: Mehmet Aydın, Akif Eren Örs, Doruk Topaloğlu

Yıldız Kadınlar: Dilara Kara, Beren Urhan, Defne Özcanlı

20-24 Yaş Erkekler: Barkın Cönkeroğlu, Salih Emre Gökmen

25-29 Yaş Erkekler: Onur Çevik Yurduseven, Ahmet Çelik, Cem Yıldırım

30-34 Yaş Erkekler: Aleksandr Variukhin, Levent Özkarayel, Yusuf Sami Yılmaz

35-39 Yaş Erkekler: Belal Hassan, Alper Deniz, Andrei Bolotin

40-44 Yaş Erkekler: Ufuk Türkoğlu, Mustafa Çimen, Alper Sarıarslan

45-49 Yaş Erkekler: Maksim Sheryshov, Volkan Altunbudak, Arkın Şıktaşlı

50-54 Yaş Erkekler: Hakan Berberler, Tolga Alpagot, Yusuf Yüksel

55-59 Yaş Erkekler: Cevdet Alyılmaz, Semih Alpay Akhun, Mustafa Yılmazer

60-64 Yaş Erkekler: Ahmet Melih Işıkçı

65-69 Yaş Erkekler: Nihat Topuz, Fi Kret Akay

70-74 Yaş Erkekler: Atalay Elpe

20-24 Yaş Kadınlar: Ece Demir

25-29 Yaş Kadınlar: Ege Deniz

30-34 Yaş Kadınlar: Çiğdem Tütüncü, Hande Deniz, Cansu Sakızlıgil

35-39 Yaş Kadınlar: Zeynep Gülöz Bakır

40-44 Yaş Kadınlar: Elif Çağla Tekin, Tuğba Kutlu Işıkçı

45-49 Yaş Kadınlar: Tuba Selçuk Can

50-54 Yaş Kadınlar: Arzu Yahşi, Dilek Kurt