Avrupa Arda Güler olayıyla çalkalanıyor! İlk kez yaşandı

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen genç yetenek Arda Güler 17 yaşında müthiş bir rekor kırdı. Avrupa'nın en iyisi olan genç yetenek bir ilke imza atarken bir çok dev kulübünde transfer listesine girdi.

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ARDA GÜLER AVRUPA'YI SALLADI

Fenerbahçe'nin 17'lik yıldızı Arda Güler, 224 dakikaya 3 gol 2 asist sığdırdı. Sarı lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler, 45 dakikada bir tabelayı değiştirip Avrupa'nın en iyisi oldu. Genç yıldız için başta Arsenal olmak üzere bir çok kulüp talip oldu.

ARDA GÜLER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 resmi maça çıktı. 17 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi