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Spor

Avrupa Arda Güler olayıyla çalkalanıyor! İlk kez yaşandı

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler sarı lacivertli formayla Avrupa rekoru kırdı. 224 dakikaya 3 gol 2 asist sığdıran geleceğin yıldız ismi büyük ses getirdi. İşte Arda Güler'in kırdığı rekor...

Star Gazetesi20 Nisan 2022 Çarşamba 19:54 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 19:54
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Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen genç yetenek Arda Güler 17 yaşında müthiş bir rekor kırdı. Avrupa'nın en iyisi olan genç yetenek bir ilke imza atarken bir çok dev kulübünde transfer listesine girdi.

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ARDA GÜLER AVRUPA'YI SALLADI

Fenerbahçe'nin 17'lik yıldızı Arda Güler, 224 dakikaya 3 gol 2 asist sığdırdı. Sarı lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler, 45 dakikada bir tabelayı değiştirip Avrupa'nın en iyisi oldu. Genç yıldız için başta Arsenal olmak üzere bir çok kulüp talip oldu.

ARDA GÜLER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 resmi maça çıktı. 17 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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