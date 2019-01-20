Avrupa devleri Dorukhan'ı takibe aldı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile müthiş bir yükseliş gösteren Dorukhan'ın performansı herkesi sevindirdi. Avrupa kulüplerinin genç yıldızı dikkatle izlediği ortaya çıktı.
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Beşiktaş'ta yeni bir yıldız doğuyor. Sezon başında Eskişehirspor'dan transfer edilen Dorukhan Toköz gösterdiği başarılı performansla yüzleri güldürdü.
Şenol Güneş ile müthiş bir yükseliş gösteren Dorukhan'ın performansı gündeme oturdu.
Akhisarspor maçında jeneriklere geçecek güzellikte bir gol atan Siyah-Beyazlı futbolcu Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Genç oyuncunun, önemli kulüplerin scout ekipleri tarafından yakın takibe alındığı öğrenildi.
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