09 Mayıs 2021 Pazar 18:35 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 18:39

Fransa Ligue 1'de milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in şampiyonluk yolunda gösterdiği performans tüm dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Fransız basınından Le10Sport'un haberine göre İtalya Serie A'nın önde gelen kulüplerinden Napoli, Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'in peşinde. Galtier'in sözleşmesi haziran ayında son buluyor. Galtier için Nice kulübünün de teklif yaptığı iddia edilmişti.



LİLLE İLE ZİRVEDE



Ligue 1'de Christophe Galtier yönetiminde 36 maçta 23 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 79 puan toplayan Lille bitime 2 maç kala ligde lider konumda bulunuyor.