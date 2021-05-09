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  • Avrupa devleri gözünü Burak Yılmazlı Lille'e dikti! Christophe Galtier...
Spor

Avrupa devleri gözünü Burak Yılmazlı Lille'e dikti! Christophe Galtier...

Fransa Ligue 1'de milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille şampiyonluk yarışında zirvede yer alıyor. Avrupa devlerinin dikkatini çeken performans gösteren Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier için Napoli'nin devrede olduğu belirtildi. Burak Yılmaz için de ABD kulüplerinin ilgisi olduğu iddia edilmişti.

09 Mayıs 2021 Pazar 18:35 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 18:39
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Fransa Ligue 1'de milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in şampiyonluk yolunda gösterdiği performans tüm dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Fransız basınından Le10Sport'un haberine göre İtalya Serie A'nın önde gelen kulüplerinden Napoli, Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'in peşinde. Galtier'in sözleşmesi haziran ayında son buluyor. Galtier için Nice kulübünün de teklif yaptığı iddia edilmişti.

LİLLE İLE ZİRVEDE

Ligue 1'de Christophe Galtier yönetiminde 36 maçta 23 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 79 puan toplayan Lille bitime 2 maç kala ligde lider konumda bulunuyor.

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