Bu sezon Galatasaray formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu olan, son haftalarda Okan Buruk'un ilk 11'deki vazgeçilmez ismi haline gelen Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Güçlü fiziği, hücum alanındaki etkisi, her iki bekte de oynayabilmesiyle farklı bir seviyeye gelen 23 yaşındaki futbolcu, EURO 2024 öncesi büyük bir transfere imza atabilir. Öyle ki aynı gün içerisinde hem İngiliz hem de İtalyan spor medyasında Barış Alper'le ilgili önemli iddialara yer verildi. Genç futbolcuyu Lazio ve Aston Villa'nın transfer listelerinde ilk sıraya yazdığı ileri sürülüyor.

EURO 2024 VURGUSU

İngiliz basınına göre daha önce Zaniolo transferinde Galatasaray'la sıcak ilişkiler kuran Aston Villa, 18 milyon Euro civarında bir teklifle Cim Bom'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Aynı haberlerde Galatasaray'ın 25 milyon Euro civarında bir beklenti içerisinde olduğu, ancak tarafların anlaşma ihtimalinin hayli yüksek görüldüğü bilgisine yer verildi. İtalyanlar ise Lazio'nun Barış'ı 15 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya çalışacağını, genç hücumcunun da Serie A'da oynamayı istediğini iddia ediyor. Gazetelere göre Barış, EURO 2024'te yıldızını parlatan oyunculardan biri olabilir.

ADANA MAÇINDA İZLEYECEKLER

İki kulübün temsilcileri de Galatasaray'ın Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçta, Barış Alper Yılmaz'ı tribünden takip edip kulüplerine rapor sunmaya hazırlanıyor.