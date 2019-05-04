Avrupa devleri Onyekuru için geliyor

Galatasaray'da Rodrigues'in gidişiyle asıl yeri olan sol açığa geçen Henry Onyekuru, 13 gol ve 3 asistlik performansıyla devlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Ağları sarstığı Fenerbahçe maçında çok sayıda Avrupalı scout tarafından takip edilen 21 yaşındaki Nijeryalı yıldızı, yarınki Beşiktaş derbisinde de birçok yabancı kulübün izleyeceği ortaya çıktı.

Alman devi Bayern Münih, İspanya'dan Sevilla ve Valencia ile Fransa'dan Monaco'nun Onyekuru için özel scoutlar görevlendirdiği öğrenildi.

Bu durum genç yıldızın motivasyonunu üst düzeye çıkardı. Everton'un bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirlediği Onyekuru, Beşiktaş'a karşı kendisini göstermek için elinden geleni yapacak.

(Sabah)