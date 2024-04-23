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Spor

Avrupa devleri transfer yarışına girdi!

Crystal Palace'de forma giyen Michael Olise için Manchester United, Arsenal, Manchester City, Chelsea ve Juventus transfer yarışına girdi.

23 Nisan 2024 Salı 19:18 - Güncelleme:
Avrupa devleri transfer yarışına girdi!
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Bu sezon Premier Lig'de gösterdiği performansla Crystal Palace'nin küme düşme hattından uzaklaşmasını sağlayan Michael Olise için Avrupa devleri sıraya girmiş durumda.

DEVLER PEŞİNDE

Football Insider'da yer alan habere göre Michael Olise için Manchester United, Arsenal, Manchester City, Chelsea ve Juventus sıraya girdi.

Haberin detaylarında 22 yaşındaki Fransız oyuncunun 40 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğu ve bu takımların bu bedeli ödemeyi rahatlıkla yapacağı da söylendi.

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Crystal Palace formasıyla 14 resmi maça çıkan 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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