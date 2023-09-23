Beşiktaş'ın 24 yaşındaki yıldızı Gedson; Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach ve Atletico Madrid'in gözlemcileri tarafından izlendi. Üç kulübün, başarılı oyuncuyu siyah-beyazlıların İstanbul'daki maçlarında da takip edeceği öğrenildi.

GEDSON'A İLGİ DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alan Gedson Fernandes'e ilgi artarak devam ediyor...

TRİBÜNDEN İZLENDİ

Beşiktaş'ın perşembe gecesi Club Brugge ile deplasmanda oynadığı UEFA Konferans Ligi grup maçında üç kulübün temsilcilerinin Portekizli yıldız için tribünde olduğu öğrenildi.

MERCEK ALTINA ALINDI

Almanya'dan Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach, İspanya'dan da Atletico Madrid takımlarının Gedson Fernandes'i Club Brugge karşılaşmasında mercek altına aldığı belirtildi.

İSTANBUL'DA DA İZLENECEK

Gedson'un yanı sıra Club Brugge'den Onyedika ve Cuyper de izlenen futbolcular arasında yer aldı. Bu arada üç kulübün scoutlarının Beşiktaşlı oyuncuyu İstanbul'daki maçlarda da takip edeceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Daha önce Türkiye'de Galatasaray ve Çaykur Rizespor formalarını da giyen Gedson Fernandes, siyah-beyazlı ekipte 47 maça çıkarken orta sahadaki dinamizmi ile takımın vazgeçilmezi olmayı başardı. 24 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 4 gol, 9 asist üretti.