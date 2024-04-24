Avrupa ekipleri Taha Altıkardeş'in peşinde

Trendyol 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanıp Süper Lig'e 2 yıl sonra dönüşünü resmen ilan etmek için gün sayan Göztepe'nin genç stoperi Taha Altıkardeş için Avrupa kulüpleri sıraya girdi.

Sezon başında Trabzonspor'dan kadroya dahil edilen ve istikrarlı bir performans sergileyen Taha'yı Fransa'nın Lyon, Belçika'nın Anderlecht ve Hollanda'nın Feyenoord takımlarının istediği bildirildi.

Göztepe yönetiminin ise sezon bitmeden ve Süper Lig'i garantilemeden hiçbir görüşmeyi resmiyete dökmeyeceği kaydedildi. Önce Süper Lig'i garantiye almayı düşünen kurmayların ardından transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.

20 yaşındaki Taha'nın da şu anda tamamen takıma konsantre olduğu ve hiçbir kulüple temasta bulunmadığı bildirildi. Bu sezon 28 lig maçına çıkan genç savunmacı 2370 dakika süre alıp 3 kez fileleri sarstı.