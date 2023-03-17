Avrupa hesapları sil baştan! Ülke puanında korkulan başımıza geldi

Avrupa'da kalan 3 temsilcimizin de yolculuğu sona erdi. Bununla birlikte Türkiye 20. sırada başladığı sezonu 12. sırada bitirerek 8 sıra kaydetti. Basel'in performansına göre, ülkemizin 13. sıraya düşme ihtimali bulunuyor. Türkiye her iki şartta da, 2024-25 sezonunda UEFA turnuvalarına 5 takım gönderecek. Bu durumda Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım, Avrupa Ligi'ne 2 takım, Konferans Ligi'ne ise 1 takım gidecek.

Spor Toto Süper Lig şampiyonunun 2024-25 sezonundan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilmesi için UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 ülke içerisinde yer alması gerekiyordu ancak 3 takımın birden elenmesiyle birlikte bu şans ortadan kalktı.

Türkiye sezonu 12. sırada tamamlarken bu sezon için yerini garantiledi. Fenerbahçe, Sevilla karşısında rövanşı kazandı ancak toplam skor nedeniyle Avrupa'ya veda etti. Sivasspor ise iki maçı birden kaybetti. Diğer taraftan Başakşehir deplasmanda berabere kaldığı Gent'e sahasında kaybetti.

Türkiye'nin sıralamada arkasında yer alan İsviçre'den Basel yoluna devam ediyor. Türkiye sezonu, İsviçre ekibi Basel'in performansına göre 12 ya da 13. sırada tamamlayacak. İşte ülke sıralamasında 15. ile 9. sıralarda dizilen ülkeler ve puanlarında son durum;

Bu duruma göre Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 2 ve Konferans Ligi'ne 1 takım gönderecek.

* Lig şampiyonu: Şampiyonlar Ligi play-off

* Lig 2.'si: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

* Lig 3.'sü: Avrupa Ligi 2. ön eleme

* Lig 4.'sü: Konferans Ligi 2. ön eleme

* Kupa şampiyonu: Avrupa Ligi play-off

GÜNCEL SIRALAMA

9. İskoçya: 36.400 (Takımı kalmadı)

10. Avusturya: 34.000 (Takımı kalmadı)

11. Sırbistan: 32.375 (Takımı kalmadı)

12. Türkiye: 32.100 (Takımı kalmadı)

13. İsviçre: 30.125 (Basel)

14. Ukrayna: 29.300 (Takımı kalmadı)

15. Çekya: 29.050 (Takımı kalmadı)