Avrupa ikincisi Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde müsabakalar sona erdi. Şampiyonada Kadın Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu. Kadın Güreş Milli Takımı; 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla organizasyonu 107 puanla ikinci sırada tamamladı.

Türkiye'ye 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, 72 kiloda Nesrin Baş ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, altın madalya, 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya, 53 kiloda ise Zeynep Yetgil bronz madalya kazandırdı.

Milliler, THY'ye ait TK1044 sefer sayılı uçakla öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.

Efrahim Kahraman: "Tarih yazan bir takımız"

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, "Müsabakalar beklediğimiz gibi oldu. Olimpiyat öncesi zor bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Biz tarih yazan bir takımız. Gerçekten burada kızlarımız adeta savaştı. Terlerinin son damlasına kadar mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Buraya kolay gelinmiyor şuan bizim Olimpiyatlara iki kotamız var. Şimdi başlıyoruz daha devam edecek. İnşallah olimpiyatlara tak takım gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Yasemin Adar Yiğit: "2024 yılı kadın güreşinin tarih yazacağı bir yıl olacak"

Kadın güreşinde başarılarının yükselmeye devam ettiğini belirten Yasemin Adar Yiğit, "Takımın parçası olduğum için çok gururluyum. Benden başka üç tane daha altın madalya alan sporcumuz var. Gümüş madalya alan ve bronz madalya alan sporcular da var. Takım halinde de Avrupa ikincisi olduk. 2024 yılı kadın güreşinin tarih yazacağı bir yıl olacak diyebilirim. Bu sebepten dolayı da bütün takım arkadaşlarıma ve bize destek olan bakanlığımız ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Sporcu olmak isteyen genç kuşaklara da çağrıda bulunan milli gürelçi, "Güreş branşı zor bir branş, bana ilk zamanlar bu sporu yapamayacağımı söyleyenler çok olmuştu ama ben bunlara hiçbir zaman inanmadım ve kendi bildiğim doğrultuda hayallerim için mücadeleye devam ettim. Onlar da hayalleri için mücadele etmeye devam etsinler ve ülkelerinin en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırsınlar" dedi.

Buse Tosun Çavuşoğlu: "Tarihi bir başarıya imza atarak dönüyoruz"

Kadın güreşinin sürekli zirvede olan bir branş olduğunu aktaran Buse Tosun Çavuşoğlu ise, "Bizler 2022 yılında Avrupa şampiyonu olmuştuk. Bu sene ülkemize ikinci olarak dönüyoruz ama tarihi bir başarıya imza atarak dönüyoruz. 3 altın madalyayla gerçekten çok zorlu bir müsabaka atlattık diyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Nesrin Baş: "Çok mutlu ve gururluyum"

Nesrin Baş da, şampiyonaya çok iyi hazırlandıkları ifade ederek, "Çok iyi emek verdik, çok çalıştık ve sonunda güzel dereceler elde ettik. Takımımız gerçekten çok iyi tarih yazmış bir takımız. Avrupa ikincisi olduk. Ülkeme altın madalyamı kazandırdım. Çok mutluyum ve çok gururluyum" değerlendirmesinde bulundu.