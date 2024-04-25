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Spor

Avrupa Judo Şampiyonası'nda millilerden 2 madalya

Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Muhammed Ali Demirel gümüş madalya, Salih Yıldız ise bronz madalya aldı.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 21:17 - Güncelleme:
Avrupa Judo Şampiyonası'nda millilerden 2 madalya
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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 2 madalya kazandı.

Başkent Zagreb'de gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde 6 milli sporcu mücadele etti.

Erkekler 66 kiloda Muhammed Ali Demirel; Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci, 2019'da dünya üçüncüsü, 2016'da ise Avrupa şampiyonu olan Gürcü rakibi Vazha Margvelashvili'yle karşılaştı. Rakibine ippon puanıyla mağlup olan Muhammed, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

SALİH YILDIZ'DAN BRONZ MADALYA

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk bronz madalyası erkeklerde Salih Yıldız'dan geldi.

60 kiloda bronz madalya maçında Azerbaycan'dan Turan Bayramov'la karşılaşan Salih, rakibinin teknik hata yaparak oyun dışı kalmasıyla Avrupa üçüncüsü oldu.

Kadınlar 48 kiloda bronz madalya maçına çıkan Tuğçe Beder ise İsrail'den Tamar Malca'ya altın skorla kaybetti.

Öte yandan kadınlarda bugün mücadele eden 48 kiloda Sıla Ersin, 57 kiloda Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız ilk maçlarında rakiplerine yenilerek elendi.

Şampiyona 27 Nisan Cumartesi günü tamamlanacak.

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