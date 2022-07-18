UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları bugün çekilecek.

Devler Ligi'nde 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi durumunda 3. turda karşılaşacağı rakip TSİ 13:00'te belirlenecek. Sarı-lacivertli ekibin Ukrayna takımına elenmesi durumunda Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi ise TSİ 14:00'te belli olacak.

Konferans Ligi'nde BATE Borisov ile eşleşen Konyaspor ve Maccabi Netanya ile eşleşen Başakşehir'in tur atlamaları halinde rakip olacakları takımlar TSİ 15:00'te çekilecek kurayla netleşecek.

Temsilcilerimizin 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şunlar...

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elerse Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri:



Monaco

Sturm Graz

Midtjylland / AEK galibi

Union Saint-Gilloise

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenirse Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri:

Partizan

Slovacko

Konyaspor'un muhtemel rakipleri

Sepsi Sfantu Gheorghe / Olimpija Ljubljana galibi

Vllaznia / Universitatea Craiova galibi

Koper / Vaduz galibi

Petrocub-Hincesti / Laçi galibi

Panathinaikos

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Spartak Trnava / Newtown galibi

Breidablik / FK Budućnost Podgorica galibi

Motherwell / Sligo Rovers galibi

AIK / Vorskla Poltava galibi