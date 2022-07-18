UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları bugün çekilecek.
Devler Ligi'nde 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi durumunda 3. turda karşılaşacağı rakip TSİ 13:00'te belirlenecek. Sarı-lacivertli ekibin Ukrayna takımına elenmesi durumunda Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi ise TSİ 14:00'te belli olacak.
Konferans Ligi'nde BATE Borisov ile eşleşen Konyaspor ve Maccabi Netanya ile eşleşen Başakşehir'in tur atlamaları halinde rakip olacakları takımlar TSİ 15:00'te çekilecek kurayla netleşecek.
Temsilcilerimizin 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şunlar...
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elerse Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri:
Monaco
Sturm Graz
Midtjylland / AEK galibi
Union Saint-Gilloise
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenirse Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri:
Partizan
Slovacko
Konyaspor'un muhtemel rakipleri
Sepsi Sfantu Gheorghe / Olimpija Ljubljana galibi
Vllaznia / Universitatea Craiova galibi
Koper / Vaduz galibi
Petrocub-Hincesti / Laçi galibi
Panathinaikos
Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Spartak Trnava / Newtown galibi
Breidablik / FK Budućnost Podgorica galibi
Motherwell / Sligo Rovers galibi
AIK / Vorskla Poltava galibi