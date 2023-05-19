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Spor

Avrupa Kupaları'ndaki tüm finalistler belli oldu!

Avrupa turnuvalarında 6 yarı final eşleşmesinin de tamamlanmasının ardından tüm turnuvaların finallerinde yer alacak isimler belli oldu.

19 Mayıs 2023 Cuma 00:54 - Güncelleme:
Avrupa Kupaları'ndaki tüm finalistler belli oldu!
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Avrupa turnuvalarında 6 yarı final eşleşmesinin de tamamlanmasının ardından tüm finaller belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i 1-1 ve 4-1'lik skorlarla eleyen Manchester City ile Milan'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Inter, İstanbul'daki finalin tarafları oldular.

UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'i 1-0 ve 0-0'lık skorlarla eleyen Roma ile Juventus'u 1-1 ve 2-1'lik skorlar ile eleyen Sevilla finalist oldular.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar'ı 2-1 ve 1-0'lık skorlar ile saf dışı bırakan West Ham United ile Basel'i 1-2'nin rövanşında 3-1 yenerek turlayan Fiorentina finale kalan taraflar oldu.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City - Inter

UEFA AVRUPA LİGİ

Roma - Sevilla

UEFA KONFERANS LİGİ

Fiorentina - Basel

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