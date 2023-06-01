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Spor

Avrupa Ligi finalini kaybeden Romalılar kahroldu

İspanya ekibi Sevilla'nın, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya temsilcisi Roma'ya penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak şampiyon olması, müsabakayı İtalya'da takip eden on binlerce Romalı taraftarı üzdü.

AA1 Haziran 2023 Perşembe 08:52 - Güncelleme:
Avrupa Ligi finalini kaybeden Romalılar kahroldu
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Sevilla ile Roma arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan önemli final müsabakası, İtalya'nın başkentinde de büyük ilgiyle takip edildi.

Roma kulübünün organizasyonuyla 55 bin Romalı taraftar, Olimpiyat Stadı'nda kurulan 6 dev ekranda final maçını izledi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının Arjantinli golcü Paulo Dybala'nın 35. dakikada attığı golle maçta 1-0 öne geçmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Romalılar, 55. dakikada Gianluca Mancini'nin kendi kalesine attığı golle Sevilla'nın skoru eşitlemesi karşısında ise sarsıldı. Müsabakada eşitlik bozulmayınca gidilen penaltı atışlarında Roma'nın kaybetmesiyle sarı-kırmızılı taraftarlar büyük hayal kırıklığına uğradı.

UEFA Avrupa Ligi finalini kaybeden Romalılar, Olimpiyat Stadı'ndan büyük üzüntüyle ayrıldı.

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