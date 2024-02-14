İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2024 Çarşamba / 5 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7445
  • EURO
    32,9081
  • ALTIN
    1964.99
  • BIST100
    8970.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları yarın başlıyor
Spor

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları yarın başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak. Temsilcimiz Galatasaray yarın sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları yarın başlıyor
ABONE OL

Galatasaray, play-off turu ilk maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar yarın, rövanş maçları ise 22 Şubat Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları şu şekilde:

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya)

20.45 Galatasaray-Sparta Prag (Çekya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Olimpik Marsilya (Fransa)

20.45 Young Boys (İsviçre)-Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa)

23.00 Milan (İtalya)-Rennes (Fransa)

23.00 Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya)

23.00 Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.