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Spor

Avrupa Ligi'nde ilk finalist Sevilla

UEFA Avrupa Ligi Yarı final mücadelesinde Sevilla ile Manchester United karşı karşıya geldi. İngilizlerin öne geçtiği maçta İspanyollar geri dönmesini bildi ve 2-1'lik skorla adını finale yazdırdı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 00:08 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 00:08
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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final mücadelesinde İspanyol temsilcisi Sevilla ile İngiliz Manchester United karşı karşıya geldi.

Koronavirüs önlemleri sebebiyle Almanya'da RheinEnergieStadion'da seyircisiz oynanan karşılaşmayı Sevilla 2-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Rashford'un yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı Bruno Fernandes gole çevirerek takımını öne geçirdi. 26. dakikaya gelindiğinde ise Suso'nun golüyle maça eşitlik geldi ve ilk yarı sona erdi.

İkinci yarıda Manchester United'ın üst üste atakları sonuçsuz kalırken Sevilla kalecisi Bounou adeta yıldızlaştı. 78. dakikaya gelindiğinde ise Luuk De Jong'un golü Sevilla'yı öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sevilla sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve finale yükseldi.

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