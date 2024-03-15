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Spor

Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! Eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İlk maçlar 11 Nisan, rövanş maçları ise 18 Nisan'da oynanacak.

AA15 Mart 2024 Cuma 15:17 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! Eşleşmeler belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 2 Mayıs ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yapılacak.

EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:

Çeyrek final

Milan (İtalya)-Roma (İtalya)

Liverpool (İngiltere)-Atalanta (İtalya)

Bayer Leverkusen (Almanya)-West Ham United (İngiltere)

Benfica (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa)

Yarı final

Benfica-Olimpik Marsilya / Liverpool-Atalanta

Milan-Roma / Bayer Leverkusen-West Ham United

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