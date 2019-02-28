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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 84-66 yendi

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında iki Türk ekibinin karşı karşıya geldiği müsabakada Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 84-66 yenerek liderliğini sürdürdü.

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Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 21. galibiyetini elde etti ve normal sezonun bitimine 6 hafta kala sezonu ilk 4 içinde tamamlamayı garantiledi. Lacivert-beyazlılar ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabaka, karşılıklı sayılarla başladı. Ali Muhammed'le iç ve dış atışlardan basketler üreten Fenerbahçe Beko karşısında Larkin ve Moerman'la arka arkaya dış atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes, 7. dakikada farkı 8'e (9-17) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde rakibine sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, Vesely'nin pota altından kaydettiği basketlerle ilk çeyreği 20-17 üstün tamamladı.

İkinci periyoda da sert savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, Datome'nin üç sayılık basketiyle 17. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 35-25. Hücumlardan boş dönen Anadolu Efes karşısında Kalinic'in kaydettiği sayılarla farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 43-29 önde gitti.

İkinci yarıya Ali Muahmmed ve Kalinic'in dış atışlardan ürettiği sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, Melli'nin pota altından kaydettiği basketle 25. dakikayı 18 sayı farkla (51-33) üstün geçti. Anadolu Efes, Moerman'ın çeyreğin son saniyesinde orta sahadan kaydettiği üç sayılık basketle farkı 10 sayıya kadar indirse de Fenerbahçe Beko, final periyoduna 57-47 önde girdi.

Son çeyrekte hücumda ritmini artıran Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın boyalı alandan, Datome'nin dış atışlardan kaydettiği sayılarla 34. dakikada farkı 18'e taşıdı: 68-50. Vesely ile Guduric'in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 84-66 galip ayrıldı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekip, Anadolu Efes karşısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki 100. THY Avrupa Ligi maçına çıktı.

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