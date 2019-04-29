Avrupa liglerinde şampiyonlar belli olmaya başladı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İtalya'da Juventus ve Fransa'da Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından İspanya'da Barcelona bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İngiltere'de Manchester City ve Liverpool, Almanya'da ise Bayern Münih ve Borussia Dortmund arasında son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı kıyasıya sürüyor.

La Liga

Barcelona, sahasında Levante'yi 1-0 mağlup ederek La Liga'da bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Levante galibiyetiyle puanını 83 yapan ve en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı koruyan Barcelona, kulüp tarihindeki 26. lig şampiyonluğuna ulaştı.

Ligde art arda ikinci şampiyonluğunu yaşayan Barcelona, aynı zamanda La Liga'da 33 kez ile en çok şampiyon olan Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye indirdi.

Atletico Madrid'in evinde Valladolid'i 1-0 yendiği 35. haftada, Real Madrid ise düşme hattındaki Rayo Vallecano'ya deplasmanda aynı skorla kaybetti.

Premier Lig

Premier Lig'de son iki haftaya girilirken lider Manchester City ile en yakın takipçisi Liverpool arasındaki şampiyonluk yarışı büyük heyecana sahne oluyor.

Haftanın açılış maçını yapan Liverpool, ligden düşmesi kesinleşen Huddersfield Town karşısında Naby Keita, Muhammed Salah (2) ve Sadio Mane'nin (2) golleriyle 5-0'lık farklı bir galibiyet aldı.

Manchester City, zorlandığı Burnley deplasmanında Sergio Agüero'nun golüyle 1-0 galip gelerek 36. haftada da liderliğini korudu.

Son 2 haftada Manchester City, evinde Leicester City ve deplasmanda Brighton & Hove Albion ile karşılaşacak. Liverpool ise Newcastle United'a konuk olduktan sonra ligi sahasındaki Wolverhampton Wanderers maçıyla tamamlayacak.

Manchester City, iki maçını da kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Liverpool ise şampiyonluk için rakibinin puan kaybını bekleyecek. Liverpool'un 37. haftada Newcastle United'a kaybetmesi halinde Manchester City'nin Leicester City'yi mağlup ederek son maçlar öncesi şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor.

Premier Lig'in 36. haftası sonunda Manchester City'nin 92, Liverpool'un 91 puanı bulunuyor. İki takımın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Tottenham 70, Chelsea 68, Arsenal 66, Manchester United 65 puanla sıralandı.

Bundesliga

Bundesliga'da şampiyonluk için yarışan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, 31. haftayı puan kaybıyla kapattı.

Zirve takipçisi Borussia Dortmund, 9 kişi tamamladığı derbide Schalke 04'e evinde 4-2 mağlup oldu.

Ligin zirvesindeki Bayern Münih ise düşme hattındaki Nürnberg ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Münih ekibi, son 3 haftaya girilirken rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkarma fırsatından yararlanamadı.

Hannover 96'yı konuk ettikten sonra Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak Bayern Mühih, ligi evindeki Eintracht Frankfurt maçıyla bitirecek.

Borussia Dortmund ise deplasmanda Werder Bremen ve sahasında Fortuna Düsseldorf ile oynadıktan sonra Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak.

Bundesliga'nın 31. haftası sonunda Bayern Münih 71 puanla lider, Borussia Dortmund 69 puanla ikinci durumda bulunuyor. Bayern Münih, tüm maçlarını kazanması durumunda şampiyon olacak. Dortmund'a göre averajda 16 gol fazlası bulunan Bayern Münih'in iki maçını kazanıp bir kez berabere kalması halinde de mutlu sona ulaşma ihtimali bulunuyor. Son 3 hafta öncesi 64 puana sahip Leipzig'in de matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ediyor.

Serie A

Serie A'da şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Juventus, Inter deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

İkinci sıradaki Napoli, düşme hattındaki Frosinone'ye konuk olduğu maçı 2-0 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Roma, evinde Cagliari'yi 3-0 yendi. Torino ise Milan'ı 2-0'lık skorla geçti.

Serie A'nın 34. haftasını 88 puanla geçen Juventus'u, 70 puanlı Napoli, 62 puanlı Inter ve 58 puanlı Roma izledi.

Ligue 1

Ligue 1'de geçen hafta şampiyonluğu garantileyen PSG, hafta sonu Fransa Kupası finalinde Rennes'e normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maç sonunda penaltılarla kaybetti.

İkinci sıradaki Lille, milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in de bir gol attığı karşılaşmada ağırladığı Nimes'i 5-0 yendi.

Bir maç eksiği bulunan PSG'nin Ligue 1'de 34 hafta sonunda 84 puanı bulunuyor. Lille 68 ve Olympique Lyon 62 puanla Paris ekibinin arkasında yer alıyor.

(AA)