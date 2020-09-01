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Spor

Avrupa Şampiyonu milli voleybolcularımız yurda döndü

19 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan milli voleybolcularımız yurda döndü. Millilerimiz finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek kupayı kaldırmıştı.

DHA01 Eylül 2020 Salı 00:52 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 00:53
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CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan karşısında karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrılarak Avrupa şampiyonu olan Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, İstanbul'a döndü.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan kalkan uçakla saat 22.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi aileleri ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini arayıp tebrik etmesinden dolayı çok gururlu olduklarını söyleyen U19 Genç Kızlar Milli Takım Başantrenörü Şahin Çatma ve Genç Sultanlar, "Voleybola kıymet verildiğini biliyorduk ancak Cumhurbaşkanımızın da bizzat arayarak bizi tebrik etmesi, bizi onore etti, çok mutlu olduk" ifadelerini kullandılar.

Avrupa şampiyonu kafile daha sonrasında kupa ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.

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