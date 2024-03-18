Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor taraftarlarının sahaya inmesi, dış basından geniş yer tuttu.

MARCA/İSPANYA: "NE İLK NE DE SON"

"Bu ne ilk ne de son olacak: Türk futbolundan bir kez daha üzücü görüntüler geliyor Fenerbahçeli futbolcular gergin ve sert geçen bir maçın ardından Trabzonspor karşısında alınan galibiyeti kutladı. Birkaç radikal onlara saldırmak için sahaya atladı ve futbolcular tekme ve yumruklarla karşılık verdi."

BILD/ALMANYA: "KUNG FU!"

"Oyuncu taraftarlarla kavga etti, eski Borussia Dortmund futbolcusu şiddetli tekmeler attı! Türkiye Birinci Ligi'nde inanılmaz sahneler! Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık karıştı. Yüzlerce Trabzonspor taraftarı sahaya girdi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırdı! Eski BVB forveti Michy Batshuayi kung-fu stiliyle bir taraftara göğüs hizasında tekme bile attı! Batshuayi taç çizgisinin önünde beklerken taraftar onu geçmeye çalıştı. Batshuayi daha sonra ona doğru hamle yaptı ve tekme attı!"

MUNDO DEPORTIVO/İSPANYA: "BU SON OLMAYACAK"

"Fenerbahçeli futbolcular sahanın ortasında galibiyeti kutlarken Trabzonsporlu futbolcular sahaya atladı ve onlara vurmaya başladı. Türk futbolunda yeni bir talihsiz olay. Ne yazık ki bu son olmayacak. Sezon başında bir hakemin sahaya girip hakeme saldırmasıyla şampiyonluk zaten askıya alınmıştı ve şimdi işler bir adım daha ileri gitti. Fenerbahçeli oyuncular sahanın ortasında zaferi kutlarken, Trabzonsporlu taraftarlar tüm güvenliği aşarak onların peşinden gitmeye karar verdi ve acımasız bir meydan savaşı yaşandı. Bazıları soyunma odasına girmeyi başardı ancak diğerlerinin kendilerini savunmaktan başka çaresi yoktu."

AS/İSPANYA: "MEYDAN SAVAŞI"

"Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından Fenerbahçeli oyuncular saha ortasında kutlama yaptı. Ev sahibi taraftarların istilası başladı ve her şey oyuncularla talihsiz bir meydan savaşıyla sona erdi."

SPORT/İSPANYA: "TÜRKİYE'DE BARBARLIK"

"Fenerbahçeli oyuncular ve taraftarlar Türkiye'de sahada kavga etti ve birbirlerini yumrukladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahada zaferlerini kutlayan Fenerbahçeli futbolcular Trabzonsporlu taraftarların saldırısına uğradı."

MIRROR/İNGİLTERE: "OLAĞANÜSTÜ!"

"Trabzonspor taraftarlarının sahayı basmasının ardından Fenerbahçeli oyuncular tünele koştu."

VOETBALPRIMEUR/HOLLANDA

"Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından eşi benzeri görülmemiş bir kaos yaşandı. Taraftarlar sahaya indi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırdı. Dusan Tadic'e de bir bardak isabet etti. İkinci yarıda da olaylar çıktı ancak buna rağmen maç tamamlandı. Trabzonspor taraftarları sahaya çeşitli cisimler atarak maçın birkaç kez kısa süreliğine durmasına neden oldu. Dusan Tadic'e bu cisimlerden biri isabet etti. Fenerbahçe 2-0 öne geçerken sahaya defalarca dolu bardaklar atıldı. Trabzonspor'un sinirli seyircisi bir noktada sahaya havai fişek bile attı."

SPORTNIEUWS/BELÇİKA: "KARATE!"

"Pazar günü Türkiye Süper Lig'inde işler ilk kez kontrolden çıkmadı. Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye karşı oynadı ve Belçikalı forvet Michy Batshuayi maçın bitimine az bir süre kala deplasman ekibine galibiyeti getiren golü attı. Son düdükten sonra işler ters gitti. Hakem düdüğü çaldı ve konuk takım oyuncuları hemen oyuncu tüneline doğru koşmak zorunda kaldı. Gerçekten de ev sahibi takımın taraftarları sahaya hücum ediyordu. Hatta taraftarlar soyunma odalarına doğru koşan oyunculara müdahale etmeye çalıştı. Batshuayi buna izin vermedi ve görüntülerde sahaya hücum edenlerden birine karate tekmesi attığı görülüyor. Türkiye'de lig bu sezonun başlarında tuhaf bir olay nedeniyle bir kez bile durduruldu. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakem yerdeyken, Ankaragücü'nden başka kişiler tarafından da birkaç tekme aldı. Nihayetinde Süper Lig bir hafta sonra yeniden başladı."

SKY SPORTS/ALMANYA: "SKANDAL"



"Skandal! Türk taraftarlar sahaya hücum edip oyunculara saldırdı."

24SATA/HIRVATİSTAN: "LIVA YUMRUK YEDİ"

"Holiganlardan birinin kafasına yumruk attığı ile Livakovic yaralandı! Bir futbol maçında hayal etmesi bile zor olan çılgın ve skandal sahneler yaşandı.

SPORTGR/YUNANİSTAN: "FENER HOCASI ŞOKTA"

"Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonunda yaşanan olaylara tepki gösterdi. 'Oğluma vurmuşlar, başı şişmiş. Nasıl bitireceğiz bu olayları?' dedi.

ONDA CER/İSPANYA: "FUTBOLCULARA SALDIRDILAR"

"Trabzonsporlu taraftarların maç sonu sahaya girmesiyle birlikte Fenerbahçeli futbolcuların kendilerini savunması üzerine çıkan arbede sonucunda oyuncular güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı ve soyunma odalarına götürüldü."

BBC SPORT/İNGİLTERE

"Trabzonsporlu taraftarlar, mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı."

THE SUN/İNGİLTERE

"Chelsea'nin eski futbolcusu (Michy Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftara Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi. Başka bir tanıdık isim (Bright Osayi-Samuel), yöneticiler bile taraftarlarla çatışırken, bir saha işgalcisini yere serdi."

TELEGRAAF/HOLLANDA

"Türkiye'de işler yine ters gidiyor: Holiganların sahaya hücum etmesinden sonra Michy Batshuayi karate vuruşunu yapıyor."

CALCIO MERCATO/İTALYA

"Türkiye, Trabzonspor – Fenerbahçe maçında cinnet sahneleri: Batshuayi ve Osayi rakip taraftarlara yumruk attı. Unutulmayacak bir sonla biten ve Türkiye Ligi stadyumlarındaki yaygın şiddet temasını güçlü bir şekilde geri getiren bir maç. Chelsea'nin eski forvet oyuncusu Michy Batshuayi'nin belirleyici golüyle Trabzonspor'un sahasında elde ettiği heyecan verici 3-2'lik galibiyet, ev sahibi takımın bazı taraftarlarının hakemin son düdüğü sonrası talihsiz tepkisine neden oldu."

TUTTOSPORT/İTALYA

Türkiye'de Fenerbahçelilere saldırı saçmalığı: Ne oldu? Türkiye Ligi'nde inanılmaz şiddet sahneleri. Trabzonspor taraftarlarının saha ortasında futbolculara saldırısı.

LA GAZZETTA/İTALYA

"Batshuayi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası taraftara dönen tekme."

L'EQUIPE/FRANSA

"Trabzon'da Fenerbahçe galibiyetinin ardından kaos ortamı."

FOOT MERCATO/FRANSA

"Bright Osayi-Samuel tehlikeli bir taraftarı etkisiz hale getirdi"

RMC SPORT/FRANSA

"Türkiye: Saha işgalinin ardından Trabzonspor'da inanılmaz şiddet içeren kaos sahneleri."

KICKER/ALMANYA

Türkiye'de skandal: Trabzonspor taraftarları sahaya hücum edip, Fenerbahçe oyuncularına saldırdı.

Geçmişte Türk futbolu benzer olaylarla olumsuz manşetlere çıkmıştı. Hakem Meler'e geçen Aralık ayında oynanan maçta Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca saldırmıştı. Koca'ya federasyondan ömür boyu men cezası verilirken, yaşananlar üzerine Süper Lig'e ara verilmişti.

A BOLA/PORTEKİZ

"Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde Türkiye'de kaos."