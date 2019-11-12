Avrupa’da Muriç modası

FENERBAHÇE’NİN sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer ettiği Vedat Muriç, golleriyle takımını zirve yarışında tutarken, Avrupa’nın devlerini de peşine taktı. İngiltere, İtalya ve İspanya’dan 5 takımın scoutlarının Euro 2020 elemelerinde Çekya ve İngiltere ile yapacakları maçların aday kadrosuna çağırılan Kosovalı oyuncuyu bu karşılaşmalarda izleyeceği ortaya çıktı.

KOSOVA İLE TARİH YAZMAK İSTİYOR

Kanarya’da şu ana kadar çıktığı 11 lig maçında 7 kez rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki oyuncunun adı transferde Manchester United, Tottenham Hotspur, Lazio, Atletico Madrid ve Juventus gibi kulüpler ile anılıyor. Milli takım formasıyla da bu sezon 4 gol atan Kosovalı yıldızın en büyük iki hedefi ise ülkesini ilk kez Avrupa Şampiyonası’na taşıyıp tarih yazmak ve Süper Lig’de de Fenerbahçe ile şampiyonluk sevinci yaşamak.

ÖNCELİKLİ HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Fenerli yıldızın menajeri Haluk Canatar, Avrupa’da bu sezon “Muriç modası” yaşandığına dikkat çekip, “Evet, Vedat’ı Avrupa’da isteyen çok önemli takımlar var. Ancak o Fenerbahçe’de çok mutlu. Öncelikli hedefi de burada şampiyonluk yaşamak, sonra da yurt dışına büyük bir kulübe gitmek. Kendisine Premier Lig ve La Liga’yı uygun görüyor. Devre arasında bir transferin olma ihtimalı yok denecek kadar az” ifadelerine yer verdi.