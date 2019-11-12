24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7785
  • 6,3855
  • 272.067
  • 103118
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Avrupa’da Muriç modası

Çekya ve İngiltere maçlarının aday kadrosuna çağırılan 24 yaşındaki Kosovalı forvetin adı M.United, Tottenham, Lazio, Juventus ve Atletico Madrid gibi devlerle anılıyor.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FENERBAHÇE’NİN sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer ettiği Vedat Muriç, golleriyle takımını zirve yarışında tutarken, Avrupa’nın devlerini de peşine taktı. İngiltere, İtalya ve İspanya’dan 5 takımın scoutlarının Euro 2020 elemelerinde Çekya ve İngiltere ile yapacakları maçların aday kadrosuna çağırılan Kosovalı oyuncuyu bu karşılaşmalarda izleyeceği ortaya çıktı.

KOSOVA İLE TARİH YAZMAK İSTİYOR

Kanarya’da şu ana kadar çıktığı 11 lig maçında 7 kez rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki oyuncunun adı transferde Manchester United, Tottenham Hotspur, Lazio, Atletico Madrid ve Juventus gibi kulüpler ile anılıyor. Milli takım formasıyla da bu sezon 4 gol atan Kosovalı yıldızın en büyük iki hedefi ise ülkesini ilk kez Avrupa Şampiyonası’na taşıyıp tarih yazmak ve Süper Lig’de de Fenerbahçe ile şampiyonluk sevinci yaşamak.

ÖNCELİKLİ HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Fenerli yıldızın menajeri Haluk Canatar, Avrupa’da bu sezon “Muriç modası” yaşandığına dikkat çekip, “Evet, Vedat’ı Avrupa’da isteyen çok önemli takımlar var. Ancak o Fenerbahçe’de çok mutlu. Öncelikli hedefi de burada şampiyonluk yaşamak, sonra da yurt dışına büyük bir kulübe gitmek. Kendisine Premier Lig ve La Liga’yı uygun görüyor. Devre arasında bir transferin olma ihtimalı yok denecek kadar az” ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji uyardı! Hem sağanak hem sis

Meteoroloji uyardı! Hem sağanak hem sis

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ABD ziyareti' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ABD ziyareti' açıklaması

MSB: Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB: Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Eşinin yüzünde poşet eritmişti! İşkenceci adam tutuklandı

Eşinin yüzünde poşet eritmişti! İşkenceci adam tutuklandı

Game of Thrones'un yapımcısı Türkiye'de! 'Gerçek sonu kimse bilmiyordu'

Game of Thrones'un yapımcısı Türkiye'de! 'Gerçek sonu kimse bilmiyordu'

Fatih'te 4 kardeş özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi

Fatih'te 4 kardeş özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

Dumanlar her yeri sardı! Yüzlercesini ateşe verdiler...

Dumanlar her yeri sardı! Yüzlercesini ateşe verdiler...

Plastik şişelerden köy kurdu!

Plastik şişelerden köy kurdu!

Bu besin toksinlerden arındırıyor! Tüm vücudu temizliyor

Bu besin toksinlerden arındırıyor! Tüm vücudu temizliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA