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Avrupa'da Türk derbisi Pınar Karşıyaka'nın

FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nda oynanan Türk derbisinde Pınar Karşıyaka sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 86-75 yendi.

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Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nun son maçında Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 86-75 mağlup etti. İzmir temsilcisi daha önce grubu ikinci sırada bitirmeyi garantileyip, adını bir üst tura yazdırmıştı.
 
Pınar Karşıyaka'nın Marei, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Semih Erden'le sayılar ürettiği ilk periyodun son 3 dakikasına 13-13 eşitlikle girildi. Periyot 18-18 beraberlikle tamamlandı.
 
İkinci periyotta 15 dakikayı 26-24 önde geçen konuk ekip, Semih Erden'in art arda bulduğu basketlerle üstünlüğünü korudu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, son dakikasına 33-31 önde girdiği devreyi 35-31 galip bitirdi.
 
Üçüncü periyoda Semih Erden'in basketleriyle başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 22. dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 31-39. Periyodun son 3 dakikasına 53-49 üstün giren konuk ekip karşısında Pınar Karşıyaka son dakika içinde İlkan Karaman'ın smaç basketiyle beraberliği yakaladı: 56-56. Üçüncü periyot 59-59 eşitlikle sona erdi.
 
Son periyodun başında Berk Uğurlu'nun sayılarıyla 62-59 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, Berke Aygündüz'ün 3 sayılık basketleriyle etkili olduğu bölümde farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 71-65. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 37. dakika içinde Kulig'in basketiyle farkı 1 sayıya (72-71) indirmesine rağmen farkı yeniden açan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 86-75 galip ayrıldı.
 
C Grubu'nu 10 puanla 2. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, bir üst turda I Grubu'nda mücadele edecek.

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