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Spor

Avrupa'nın 4 büyük liginde zirve heyecanı sürüyor

Avrupa'nın 4 büyük liginde şampiyonluk mücadeleleri devam ediyor. Almanya'da Bayer Leverkusen, İtalya'da Inter ve Fransa'da Paris Saint-Germain kupayı kaldırmak için gün sayarken, İngiltere'de Arsenal, Liverpool ve Manchester City arasındaki yarış sürüyor.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 12:40 - Güncelleme:
Avrupa'nın 4 büyük liginde zirve heyecanı sürüyor
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Avrupa'nın 4 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere'de Arsenal ve İtalya'da Inter, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Bayer Leverkusen, kayıpsız geçtiği haftada şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. PSG, evinde puan kaybı yaşadı. Liverpool'un puan kaybını değerlendiren Arsenal, liderliğe yerleşti. Athletic Bilbao'nun Mallorca'ya karşı penaltılarla kazandığı Kral Kupası nedeniyle İspanya liginde maç oynanmadı. Rakipleriyle arasındaki puan farkını korumak isteyen Inter ise haftanın kapanış maçında bu akşam Udinese'ye konuk olacak.

BAYER LEVERKUSEN ŞAMPİYONLUK İÇİN GÜN SAYIYOR

Bayer Leverkusen, Florian Wirtz'in penaltı golüyle Union Berlin deplasmanında 1-0 galip geldi.

Bu sezon çıktığı 41 maçı da kaybetmeyen Bayer Leverkusen, Bundesliga'da üst üste 9. galibiyetini aldı.

Zirve takipçilerinden Bayern Münih, Heidenheim deplasmanında 3-2 yenildi ve üst üste ikinci maçını kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Stuttgart ise Borussia Dortmund'a konuk olduğu maçı 1-0 kazandı.

Bundesliga'da 28. haftanın ardından 76 puana yükselen Bayer Leverkusen, en yakın rakipleri Bayern Münih ve Stuttgart ile arasındaki farkı 16'ya çıkardı. Bayer Leverkusen, bu hafta sonu Werder Bremen'a karşı kazanması ya da rakiplerinin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

PREMİER LİG'DE ZİRVENİN YENİ SAHİBİ ARSENAL

Kıyasıya şampiyonluk yarışının sürdüğü Premier Lig'de Arsenal, Brighton deplasmanında Bukayo Saka, Kai Havertz ve Leandro Trossard'ın golleriyle 3-0 kazanarak zirvenin yeni sahibi oldu.

Liverpool, deplasmanda Manchester United ile 2-2 berabere kalarak zirvedeki yerini kaybetti.

Şampiyonluk yarışındaki Manchester City, Crystal Palace'a konuk olduğu mücadeleyi 4-2 kazandı.

Aston Villa'nın Brentfod ile 3-3 berabere kaldığı haftada Tottenham ise Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 32. haftasında 71 puanlı Arsenal, Liverpool'un önünde averajla liderliğe yerleşti. İki takımın ardından Manchester City 70, Tottenham ve Aston Villa 60'ar puanla sıralandı.

SERİE A'DA INTER ZİRVEDE

Serie A'da Milan, sahasında Lecce'yi 3-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Juventus, evinde Fiorentina'yı 1-0 mağlup etti ve 4 hafta sonra galip geldi.

Başkent derbisinde Roma'nın Lazio'yu 1-0'lık skorla geçtiği haftada, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Bologna, deplasmanda Frosinone ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde 79 puanla lider Inter, haftanın kapanış maçında bu akşam Udinese'ye konuk olacak. Ligin 31. haftasında Inter'i 68 puanlı Milan, 62 puanlı Juventus ve 58 puanlı Bologna izledi.

LİGUE 1'DE LİDER PSG PUAN KAYBETTİ

Lider PSG, sahasında Clermont ile 1-1 berabere kaldı ve son 6 haftada 4. kez puan kaybı yaşadı.

Zirve takipçilerinden Brest, evinde Metz'i 4-3, Monaco da sahasında Rennes'i 1-0'lık skorla geçti.

Lille'in sahasında Olimpik Marsilya'yı 3-1 yendiği haftada, Nice ise Reims deplasmanında 0-0'lık beraberliğe razı oldu.

Ligue'in 28. haftası sonunda 63 puanlı PSG liderliğini sürdürdü. PSG'nin ardından Brest 53, Monaco 52, Lille 49 ve Nice 44 puanla sıralandı.

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