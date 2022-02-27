Avrupa'nın devleri Arda Güler için geliyor

Takvim 27 Şubat 2022 Pazar 11:06 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 11:06

Fenerbahçe'de son dönemde oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan, futbol stili eski İspanyol yıldız Guti ile Emre Belözoğlu'nun karışımı olarak nitelenen Arda Güler için Avrupa'nın dev kulüpleri harekete geçti. Başta Borussia Dortmud ve Leipzig olmak üzere bazı Alman kulüpleri ile İngiliz kulüplerinin Arda Güler'i yakından takip etmek için Kasımpaşa maçına gelecekleri öğrenildi.

FENER 5 YILLIK SÖZLEŞME PEŞİNDE

Sezon sonuna kadar... Fenerbahçe'den Arda Güler kararı Yaşı küçük olduğu için henüz menajeri olmayan Arda Güler'in ailesine yakın markaj uygulayacakları ve öncelikle ailesini ikna etmek için çaba harcanacağı bilgisi Fenerbahçeli kurmayların kulağına gelince, yönetimin harekete geçtiği ifade ediliyor. Süper Lig'in 26. haftasında istatistiklere Arda Güler damgası

Sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona erecek olan Arda Güler için Fenerbahçe yönetiminin oyuncunu ailesine 5 yıllık yeni sözleşme önerdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Arda ile bir an önce sözleşme uzatarak 17 yaşındaki genç yıldızın aklının daha fazla karışmasının önüne geçmek istiyor.

TESADÜF DEĞİL PROJE!

Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, "Arda Güler bir tesadüf değil, proje ürünüdür. Altyapıya çok ciddi yatırım yapıyoruz" dedi.