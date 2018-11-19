Avrupa'nın devleri Eljif Elmas'ın peşinde

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen yaşından çok daha fazla bir olgunluğa ve tecrübeye sahip olan Eljif Elmas'ın, Fenerbahçe'de ilk 11'e yerleşmesinin ardından kendisine olan ilgi daha arttı.

YÖNETİM NE DERSE O!

M.United, M.City, Dortmund ve Benfica gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin takipte olduğu genç yıldız için her an resmi bir teklifin gelebileceği öğrenildi. Ancak Fener yönetimi astronomik bir teklif gelmediği müddetçe Türk asıllı Makedon yıldızın Fenerbahçe'de kalmasın yana. Eljif Elmas'ın da bu konuda yönetime sorun çıkarmadığı da gelen haberler arasında...

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