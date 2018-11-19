Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Avrupa'nın devleri Eljif Elmas'ın peşinde

İlk 11’e demir atan Eljif Elmas’ı Manchester United, Manchester City, Dortmund ve Benfica takip ediyor. Genç yıldız için her an bir teklif gelebilir.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen yaşından çok daha fazla bir olgunluğa ve tecrübeye sahip olan Eljif Elmas'ın, Fenerbahçe'de ilk 11'e yerleşmesinin ardından kendisine olan ilgi daha arttı.

YÖNETİM NE DERSE O!

M.United, M.City, Dortmund ve Benfica gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin takipte olduğu genç yıldız için her an resmi bir teklifin gelebileceği öğrenildi. Ancak Fener yönetimi astronomik bir teklif gelmediği müddetçe Türk asıllı Makedon yıldızın Fenerbahçe'de kalmasın yana. Eljif Elmas'ın da bu konuda yönetime sorun çıkarmadığı da gelen haberler arasında...

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Otobüs şoföründen duygulandıran hareket

Otobüs şoföründen duygulandıran hareket

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA