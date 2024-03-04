Avrupa'nın en çok puan toplayanları listesinde 2 Türk!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının yakaladığı üstün puan ortalaması ile Avrupa'da da zirveye oynadı.

Süper Lig'de takımının çıktığı 28 maçta 75 puan toplaması ile 2.67 puan ortalaması yakalayan Buruk, Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'yu geride bırakarak Avrupa'nın en yüksek puan ortalaması yakalayan ikinci teknik direktörü oldu.

Listenin bir numarasında ise PSV Eindhooven ile çıktığı 24 maçta 21 galibiyet 3 beraberlik alan Peter Bosz bulunuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise yakaladığı 2.60 puan ortalaması ile listeye beşinci sıradan girmeyi başardı.

İşte Avrupa'nın en yüksek puan ortalaması yakalayan 5 teknik adamı;

1) 2.75: Peter Bosz, PSV

2) 2.67: Okan Buruk, Galatasaray

3) 2.66: Xabi Alonso, Leverkusen

4) 2.65: Simone Inzaghi, Inter

5) 2.60: İsmail Kartal, Fenerbahçe