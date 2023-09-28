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  • Avrupa'nın zirvesinde iki aslan! Galatasaray'ın yıldızlarından yeni rekor
Spor

Avrupa'nın zirvesinde iki aslan! Galatasaray'ın yıldızlarından yeni rekor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 2023 yılında 25 golle imza attı, Kerem Aktürkoğlu ise 17 asistlik performans ile Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Sarı kırmızılıların iki yıldızı takımın gol yükünü sırtlanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Takvim28 Eylül 2023 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
Avrupa'nın zirvesinde iki aslan! Galatasaray'ın yıldızlarından yeni rekor
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, skorer performansına İstanbulspor karşısında da devam etti.

İstanbulspor ile oynanan maçta Galatasaray'ın tek golünü atan Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta 7 kez ağları havalandırdı. Icardi, bu sezon forma giydiği 11 resmi maçta 10 kez topu filelere gönderdi.

2023 YILINDA REKOR

Arjantinli oyuncu, Avrupa liglerinde 2023 yılında en fazla gol atan oyuncu konumunda. Icardi, 24 maçta 25 gol atarak zirvenin hakimi oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın bir başka yıldızı Kerem Aktürkoğlu da bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çekiyor.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDELER

Milli futbolcu, bu sezon 13 maçta 4 gol atarken 7 de asiste imza attı. 24 yaşındaki yıldız oyuncu, 2023 yılında 25 maçta yaptığı 17 asistle Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

Avrupa'da bu yıl en çok asisti yapan isim olarak dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nu 12 asistle Liverpool'un yıldızı Salah takip ediyor.

Galatasaray'ın iki yıldızı performanslarıyla takımlarını hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarıdan başarıya koşturuyor.

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