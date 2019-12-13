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Avrupa’ya asker selamı çaktık

Türkiye, masa başı oyunlarını bozdu, Mehmetçik’e selama ceza yok! Arnavutluk ve Fransa maçlarında Barış Harekatı’na destek amacıyla A Millilerimiz’in verdiği asker selamına Fransa, Almanya ve İtalya’nın isteğiyle açılan soruşturmada ceza çıkmadı. Şer cephesinin hevesi kursağında kaldı.

  • Star Spor
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UEFA, skandala imza atmadı. Önce sahada kazanan Türkiye ardından masada da zafere ulaştı. A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk ve Fransa ile oynanan Euro 2020 eleme grubu maçlarında verdikleri asker selamının ardından Alman, Fransız ve İtalyanlar’ın şikayetleri üzerine UEFA konunun siyasi olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Önceki gün TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. başkanvekili Servet Yardımcı ile milli futbolcular Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu, UEFA’ya savunma vermişti.

TRİBÜN OLAYLARINA 50 BİN EURO CEZA

UEFA’da dün yapılan topantının ardından Türkiye’ye asker selamı ile ilgili herhangi bir ceza çıkmadı. Yardımcı, yaptığı açıklamada “Asker selamıyla ilgili herhangi bir ceza söz konusu değil. Bu konuda Türkiye’ye herhangi bir yaptırım uygulanmayacak. UEFA sadece tribün olaylarıyla ilgili TFF’ye 50 bin Euro para cezası verdi” şeklinde konuştu. Öte yandan UEFA’nın yine asker selamı nedeniyle soruşturma başlattığı Başakşehirli oyuncular için de önümüzdeki günlerde karar vereceği ancak herhangi bir ceza beklenmediği öğrenildi.

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