Avustralya Açık, Djokovic tartışmalarının gölgesinde başlıyor

AA 16 Ocak 2022 Pazar 14:22 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 14:24

Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile birlikte tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 17-30 Ocak tarihlerinde 110. kez organize edilecek.

İlk kez 1905 yılında düzenlenen, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ana tablo maçları, yarın TSİ 03.00'te Melbourne kentinde başlayacak.

Küresel salgın koşullarında katılımı artırmak için 2021'de başlayan yarı final, final ve şampiyonluk için verilen para ödüllerinin azaltılıp alt turlar için verilen miktarı artırma politikası, bu yıl da sürecek.

2022 Avustralya Açık'ta toplam 75 milyon Avustralya doları (yaklaşık 731 milyon lira) ödül dağıtılacak. 29 Ocak'ta yapılacak tek kadınlar ve 30 Ocak'ta oynanacak tek erkekler finalini kazananlar, 2,875 milyon Avustralya doları (yaklaşık 28 milyon lira) para ödülü alacak.

Salgın öncesi düzenlenen 2020'deki turnuvada tekler şampiyonları için ayrılan para ödülü 4,12'şer milyon Avustralya dolarıydı. Ödül miktarı geçen yıl 2,75 milyon Avustralya dolarına düşmüştü.

Avustralya Açık, bu yıl da çeşitli önlemler altında yapılacak. Melbourne Park yerleşkesindeki en büyük kortlar Rod Laver Arena ve Margaret Court Arena'nın toplam kapasitesinin yüzde 50'si kadar bilet satılmasına izin verildi.

Tıbbi muafiyeti bulunmayan 12 yaş üstü kişilerin Melbourne Park'a girebilmek için tam aşılı olduklarını kanıtlaması gerekiyor. Yeme-içme durumu haricinde maske takmak da zorunlu olacak.

DJOKOVİC'İN YAŞADIKLARI TURNUVANIN ÖNÜNE GEÇTİ



Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Novak Djokovic'in 5 Ocak'ta Melbourne Havaalanı'ndaki giriş işlemleri sırasında başlayan süreç, Sırp tenisçinin vizesinin iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesine karar verilmesiyle sonuçlandı.

Bu, son 3 yıl da dahil kazandığı 9 şampiyonlukla erkeklerde turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi olan ve kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic'in, unvanını savunamayacağı anlamına geliyor.

Turnuva yönetiminin tıbbı muafiyeti bulunan sporcuların Avustralya'ya gelebileceği açıklaması üzerine Melbourne'e seyahat eden ancak vize başvuru formundaki hatalı bilgilerin fark edilmesiyle sorguya alınan, devamında ise muafiyet gerekçesi kabul edilmeyen Sırp tenisçinin yaşadıkları spor dünyasını ikiye böldü.

Vizesi iptal edildiği için 10 günü aşkın süre mültecilerin tutulduğu otelde kalan Djokovic'in sonuçlarını bile bile Avustralya'ya gittiğini savunanlar kadar hem federal hem de eyalet hükümetinin yaşanabilecekler konusunda baştan daha açık davranması gerektiği görüşünü paylaşanlar da oldu.

En katı Kovid-19 tedbirlerini uygulayan ülkelerden biri olan Avustralya'nın hükümetinin, mayıs ayında yapılması planlanan federal seçimler öncesi halkta, kişiye özel muamele yapıldığına dair izlenim oluşmasından çekindiği yorumları da yapıldı.

Mahkemenin kararı öncesi çekilen kurada Miomir Kecmanovic ile eşleşen Djokovic'in yerini, elemelerden şanslı kaybeden olarak gelen klasmanın 150. basamağındaki Salvatore Caruso alacak.

ERKEKLERDE MEDVEDEV FAVORİ



2021 ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan dünya 2 numarası Daniil Medvedev, Djokovic'e kaybettiği geçen yılki finalden sonra Avustralya'daki ilk zaferini yaşamak istiyor.

Geçen yılın ağustos ayında yaşadığı sakatlık sonrası dünya sıralamasında 6'ncılığa kadar gerileyen Rafael Nadal açısından turnuva, en fazla grand slam şampiyonluğu kazanan erkek tenisçi rekorunu kırmak için yeni bir fırsat olacak.

Nadal, Avustralya Açık'ta 2009'dan sonra bir kez daha şampiyonluğa ulaşırsa 1968'te başlayan açık dönemde Djokovic'ten sonra her grand slam turnuvasını en az 2 defa kazanan ikinci erkek tenisçi olarak tarihe geçecek.

Ana tablonun Nadal'ın bulunduğu yarısında 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 7 numaralı seribaşı Matteo Berrettini, 10 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz ve geçen yıl yarı final oynayan 18 numaralı seribaşı Aslan Karatsev öne çıkıyor.

Medvedev'in başı çektiği ana tablonun diğer yarısında ise Stefanos Tsitsipas (4 numaralı seribaşı), Andrey Rublev (5), Felix Auger-Aliassime (9) ve Jannik Sinner (11) gibi önemli isimler bulunuyor.



KADINLARDA SONUCU KESTİRMEK ZOR



Son 6 yılda 5 farklı şampiyonun çıktığı tek kadınlarda tahminde bulunmak oldukça güç.

Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 1 numarası Ashleigh Barty, seyircisi önünde mutlu sona ulaşma peşinde. Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi kadın tenisçi olmak isteyen Barty'nin 4. turda, son şampiyon Naomi Osaka ile karşılaşma ihtimali bulunuyor.

Geçen yıl ilk turu geçmesinin ardından psikolojik açıdan zor günler geçirdiği gerekçesiyle Fransa Açık'tan çekilmesi sonrası klasmanda 14. sıraya kadar gerileyen Osaka'nın performansı merak konusu.

Barty ve Osaka'nın final yolundaki rakipleri arasında Barbora Krejcikova (4 numaralı seribaşı), Maria Sakkari (5), Paula Badosa (8), Ons Jabeur (9), 2020 şampiyonu Sofia Kenin (11), Elina Svitolina (15), 2012 ve 2013 şampiyonu Victoria Azarenka (24) dikkati çekiyor.

Ana tablonun diğer yarısında ise Aryna Sabalenka (2), 2020 finalisti Garbine Muguruza (3), Anett Kontaveit (6), Iga Swiatek (7), Anastasia Pavlyuchenkova (10), 2018 finalisti Simona Halep (14), 2016 şampiyonu Angelique Kerber (16), geçen yılın ABD Açık finalistleri Emma Raducanu (17) ile Leylah Fernandez (23) yer alıyor.



5 SERİBAŞI TURNUVAYA KATILAMAYACAK



Erkekler dünya sıralamasının 16 numarası Roger Federer, diz ameliyatının iyileşme süreci tamamlanmadığı için 6 defa şampiyon olduğu Avustralya Açık'ta mücadele edemeyecek. Erkeklerde klasmanın 15. basamağındaki 2020 finalisti Dominic Thiem de sağ el bileğindeki sakatlık sebebiyle turnuvadan çekildi.

Kadınlarda ise Karolina Pliskova (dünya 5 numarası), geçen yılın finalisti Jennifer Brady (27) ve Karolina Muchova (32), sakatlıkları nedeniyle turnuvayı kaçıracak.

AVUSTRALYA AÇIK'IN TARİHÇESİ



Turnuva, Avustralya Lawn Tenis Birliği (LTAA) tarafından ilk defa 1905 yılında Melbourne'de bulunan Warehouseman's Kriket Sahası'ndaki çim kortlarda Avustralasya Şampiyonası adıyla düzenlendi. Yalnızca erkek tenisçilerin katılabildiği ilk şampiyonayı, Avustralyalı Rodney Heath kazandı.

Tek erkekler şampiyonuna takdim edilen kupaya 1934'ten bu yana ismini veren, ayrıca Wimbledon'ı Büyük Britanya dışından kazanan ilk tenisçi unvanının da sahibi Norman Brookes, turnuvadaki tek zaferine 1911 yılında ulaştı.

1922 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği organizasyonun adı, 1927'de Avustralya Şampiyonası, 1969'da ise bugünkü ismi olan Avustralya Açık olarak değiştirildi.

Avustralyalı Margaret Molesworth, ilk kadın şampiyon olarak turnuvanın tarihine geçti. Tek kadınlar şampiyonunun kazandığı kupaya 1934'ten beri ismini veren bir başka Avustralyalı sporcu Daphne Akhurst Cozens ise 1925, 1926, 1928, 1929 ve 1930'da toplam 5 kez zirvede yer aldı.

Beşi Avustralya'da (Melbourne, Sidney, Adelaide, Brisbane, Perth) ve 2'si Yeni Zelanda'da (Christchurch, Hastings) olmak üzere 7 farklı şehrin ev sahipliğini üstlendiği turnuva, en son 1987'de çim kortta oynandı.

Ardından 1988'de, maçların bugün de yapıldığı Melbourne Park tesislerindeki "ribaunt ace" denilen sert zeminde oynanmaya başlanan Avustralya Açık, 2008-2018 yılları arasında "plexicushion", 2019'dan bu yana ise "greenset" ismi verilen başka bir çeşit sert zeminde gerçekleştiriliyor.



KORTUN ÖZELLİKLERİ



Turnuvanın yapıldığı Melbourne Park tesislerinin en büyük kortu olan, 14 bin 820 kişilik kapasiteye sahip Rod Laver Arena, ismini, 4 grand slamde de mutlu sona ulaşan ve Avustralya Açık'ı 3 kez (1960, 1962, 1969) kazanan tenis efsanesi Rodney George Laver'dan alıyor.

Daha ince bir üst tabakadan oluşan "greenset" ismindeki zeminde toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor. Topların daha istikrarlı ve tahmin edilebilir biçimde sektiği zemin, toprak korttan hızlı, çim korttan ise yavaş olmasıyla biliniyor.

AVUSTRALYA AÇIK'IN "EN"LERİ



Teklerde en fazla kazananlar:

Erkekler:

1. Novak Djokovic (Sırbistan) - 9 kez

2. *Roy Emerson (Avustralya) - 6

Roger Federer (İsviçre) - 6

4. *Jack Crawford (Avustralya) - 4

Andre Agassi (ABD) - 4

*Ken Rosewall (Avustralya) - 4 (*2 + 2)

Kadınlar:

1. *Margaret Court (Avustralya) - 11 (*7 + 4)

2. Serena Williams (ABD) - 7

3. *Nancye Wynne Bolton (Avustralya) - 6

Üst üste en fazla kazananlar:

Erkekler:

1. *Roy Emerson (Avustralya) - 5 (1963-1967)

2. *Jack Crawford (Avustralya) - 3 (1931-1933)

Novak Djokovic (Sırbistan) - 3 (2011-2013 ve 2019-2021)

Kadınlar:

1. *Margaret Court (Avustralya) - 7 (1960-1966)

2. *Daphne Akhurst Cozens (Avustralya) - 3 (1928-1930)

*Nancye Wynne Bolton (Avustralya) - 3 (1946-1948)

Margaret Court (Avustralya) - 3 (1969-1971)

Evonne Goolagong Cawley (Avustralya) - 3 (1974-1976)

Steffi Graf (Almanya) - 3 (1988-1990)

Monica Seles (ABD) - 3 (1991-1993)

Martina Hingis (İsviçre) - 3 (1997-1999)

Son 10 yılın kazananları:

Erkekler:

2021 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2020 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2019 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2018 - Roger Federer (İsviçre)

2017 - Roger Federer (İsviçre)

2016 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2014 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2013 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2012 - Novak Djokovic (Sırbistan)

Kadınlar:

2021 - Naomi Osaka (Japonya)

2020 - Sofia Kenin (ABD)

2019 - Naomi Osaka (Japonya)

2018 - Caroline Wozniacki (Danimarka)

2017 - Serena Williams (ABD)

2016 - Angelique Kerber (Almanya)

2015 - Serena Williams (ABD)

2014 - Li Na (Çin)

2013 - Victoria Azarenka (Belarus)

2012 - Victoria Azarenka (Belarus)

En genç kazananlar:

Erkekler: *Ken Rosewall (Avustralya) (1953) - 18 yaşında

Kadınlar: Martina Hingis (İsviçre) (1997) - 16 yaşında

En yaşlı kazananlar:

Erkekler: Ken Rosewall (Avustralya) (1972) - 37 yaşında

Kadınlar: *Thelma Coyne Long (Avustralya) (1954) - 35 yaşında

NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.