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Spor

Avustralya Açık'ta Ashleigh Barty ve Matteo Berrettini yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ve erkeklerin 7 numaralı seribaşı Matteo Berrettini, yarı finale çıktı.

AA25 Ocak 2022 Salı 17:46 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 17:46
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, dünya 1 numarası Barty, 21 numaralı seribaşı Jessica Pegula'nın karşısına çıktı.

Avustralya Açık'ta peş peşe 2. çeyrek finalini oynayan Pegula'ya sadece 2 oyun veren Barty, korttan 2-0 (6-2, 6-0) galip ayrıldı.

Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi kadın tenisçi olmak isteyen Barty, 2020'den sonra turnuvada 2. kez son 4 isim arasına girdi.

Barty, yarı finalde klasmanın 51. basamağındaki Madison Keys ile eşleşti.

BERRETTİNİ, MONFİLS'İ 5 SETTE GEÇTİ

Günün teklerdeki son çeyrek final maçında ise erkeklerin 7 numaralı seribaşı Matteo Berrettini ile 17 numaralı seribaşı Gael Monfils karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk 2 setini 6-4'lük skorla Berrettini, 3 ve 4. setlerini ise 6-3'lük skorla Monfils hanesine yazdırdı.

Final setinin ilk oyununda servis kırmasının ardından rüzgarı arkasına alan Berrettini, seti 6-2, 3 saat 49 dakika süren maçı da 3-2 kazandı.

Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finale yükselen Berrettini, 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile karşılaşacak.

  • Avustralya Açık
  • Ashleigh Barty
  • Matteo Berrettini

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