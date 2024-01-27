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Spor

Avustralya Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka

2024 Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 13:51 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde Çinli Qinwen Zheng'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Belaruslu Aryna Sabalenka şampiyon oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde 2 numaralı seribaşı Sabalenka ile 12 numaralı seribaşı Zheng karşılaştı.

Bir saat 16 dakika süren mücadelede kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan Zheng'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Sabalenka, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Set vermeden şampiyonluğa ulaşan Sabalenka, turnuvayı 2012 ve 2013'te kazanan Belaruslu Victoria Azarenka'dan bu yana Avustralya Açık'ta üst üste iki kez tek kadınlar zaferi yaşayan ilk tenisçi oldu.

Öte yandan karşılaşma sırasında tribünde Filistin bayrağı açan bir seyirci, "Özgür Filistin" ve "Ateşkes şimdi" sloganları attı. Sloganlar esnasında kısa süreliğine duran oyun, daha sonra devam etti.

  • Avustralya Açık
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  • Aryna Sabalenka

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