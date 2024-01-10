AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 15. hafta heyecanı başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesi yarın başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 15. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (Cengiz Göllü)
13 Ocak Cumartesi:
14.00 Fenerbahçe Parolapara-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)
14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Şırnak Cizre)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Ordu Ünye)
16.00 Halkbank-Spor Toto (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)
14 Ocak Pazar:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor (Antakya Merkez)